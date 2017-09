Fußball : FC Hansa Rostock im Landespokal beim Landesligisten

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss in der dritten Runde des Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern beim Bölkower SV aus der Landesliga antreten. Das hat die Auslosung am Dienstagabend in Güstrow ergeben. Beide Vertretungen standen sich bereits vor zwei Jahren im Achtelfinale gegenüber, Hansa gewann 2:0.