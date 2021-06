Fußball : FC St. Pauli löst Vertrag mit Franzke auf

Fußball-Zweitligist FC St.

Magdeburg | - Pauli hat den Vertrag mit Maximilian Franzke aufgelöst. Das teilten die Hamburger am Freitag mit. Der 22 Jahre alte Offensivspieler, dessen Arbeitsverhältnis beim FC St. Pauli im Sommer 2022 enden sollte, wechselt zum 1. FC Magdeburg. Bei den Ostdeutschen spielte er seit Oktober 2020 auf Leihbasis. In Hamburg hatte Franzke fünf Spiele für die U23 in...

