Fischerei : FDP-Abgeordneter führt Deutschen Fischerei-Verband

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Gero Hocker ist neuer Präsident des Deutschen Fischerei-Verbands (DFV). Eine Mitgliederversammlung wählte den 43-Jährigen aus Verden/Aller am Donnerstag in Berlin zum Nachfolger von Holger Ortel, der sein Amt im Sommer aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte, wie der Verband mitteilte. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Hocker hatte sich nach Einschätzung des DFV bereits im niedersächsischen Landtag als Vertreter des ländlichen Raumes profiliert. Im Bundestag gehört er dem Ausschuss für Landwirtschaft und Ernährung an. Hocker ist aktiver Angler.

von dpa

17. Januar 2019, 15:25 Uhr

Der DFV ist der Zusammenschluss aller deutschen Fischereisparten und arbeitet für die Hochseefischerei, Kutterfischerei, Binnenfischerei, Aquakultur und Angler. In den Vereinen und Verbänden der deutschen Fischerei organisieren rund eine Million Mitglieder ihre Interessenvertretung auf nationaler und europäischer Ebene.