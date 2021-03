Landtag : FDP-Fraktionschef Vogt hält Inlands-Urlaub für möglich

Schleswig-Holsteins FDP-Landtagfraktionschef Christopher Vogt hält Inlands-Urlaub trotz steigender Infektionszahlen für möglich.

Kiel | „Wer mit einem negativen Test ein paar Tage in einer Ferienwohnung oder in einem Wohnmobil auf Fehmarn verbringen möchte, um dort zum Beispiel zu kiten, sollte dies meines Erachtens tun dürfen“, sagte Vogt am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Am Montag wollen die Regierungschefs aus Bund und Ländern über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie...

