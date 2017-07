Parteien : FDP im Strandwahlkampf: Ost-Spitzenkandidaten an der Ostsee

Die Ost-FDP folgt ihren Wählern bis in den Urlaub. Am Freitag begann der Spitzenkandidat der Liberalen in Mecklenburg-Vorpommern für die Bundestagswahl, Hagen Reinhold, eine mehrtägige Strandtour entlang der Ostsee. Begleitet wird er dabei etappenweise auch von den FDP-Spitzenkandidaten aus den anderen ostdeutschen Bundesländern. Beim Start in Heringsdorf auf Usedom war Frank Sitta aus Sachsen-Anhalt mit dabei. Zu der Abendveranstaltung in Greifswald wurde Christoph Meyer aus Berlin erwartet.