Parteien : FDP startet Strandwahlkampf an der Ostsee

Die Ost-FDP folgt ihren Wählern bis in den Urlaub. Heute startet der Spitzenkandidat der Liberalen in Mecklenburg-Vorpommern für die Bundestagswahl, Hagen Reinhold, eine mehrtägige Strandtour entlang der Ostsee. Begleitet wird er dabei etappenweise von den anderen FDP-Spitzenkandidaten aus den ostdeutschen Bundesländern. Unter dem Motto «Trefft Eure Wähler an den schönsten Stränden Mecklenburg-Vorpommerns» soll es unter anderem auf Usedom und Rügen, in Greifwald, Kühlungsborn und Warnemünde Gespräche mit Bürgern geben. Zum Auftakt am Freitag erwartet Reinhold nach eigenen Angaben Christoph Meyer aus Berlin und Frank Sitta aus Sachsen-Anhalt. Für später hätten sich auch die FDP-Spitzenkandidaten aus Thüringen und Sachsen angekündigt.

FDP MV

von dpa

erstellt am 28.Jul.2017 | 00:15 Uhr