Parteien : FDP-Vorstand schlägt Schmitt als Spitzenkandidatin vor

Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt soll die rheinland-pfälzische FDP als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl am 14. März führen. Das hat der Landesvorstand der Partei nach eigenen Angaben in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen. Auf Platz zwei soll Justizminister Herbert Mertin stehen. Wirtschaftsminister Volker Wissing soll Spitzenkandidat der Landespartei für die Bundestagswahl im nächsten Jahr werden. Über die Personalfragen sollen die Landesvertreterversammlungen am 7. November entscheiden, wie die FDP am Mittwochabend mitteilte.

Avatar_prignitzer von dpa

19. August 2020, 20:21 Uhr