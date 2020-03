Krankheiten : FDP will medizinische Gutachter in Teststellen einsetzen

Zur Sicherung der medizinischen Versorgung sollen nach dem Willen der FDP in Mecklenburg-Vorpommern Ärzte aus der Verwaltung vorübergehend wieder zum Dienst am Patienten eingesetzt werden. «Es steht zu befürchten, dass auch unser Gesundheitssystem vom Coronavirus an seine Belastungsgrenze geführt werden wird. Daher ist es absolut geboten, gerade jetzt vorausschauend medizinisches Personal von Bürokratie freizustellen und für Arbeit an der medizinischen Front heranzuziehen», erklärte der Generalsekretär der Nordost-FDP, David Wulff, am Montag in Schwerin.

23. März 2020, 12:24 Uhr

Als Beispiel nannte er Ärzte, die für den Medizinischen Dienst der Krankenversicherungen Gutachten erstellen. Im Regelfall sei deren Arbeit zur Sicherstellung der Qualität in der Gesundheitswirtschaft zwar sehr sinnvoll. Doch würden aktuell knapp 2300 Ärzte an anderer Stelle dringend benötigt. «Zum Beispiel als Bemannung der von den Krankenkassen betriebenen Corona-Teststellen», begründete Wulff seinen Vorschlag. Auf diese Weise könne Klinikpersonal von dieser zusätzlichen Aufgabe entlasten und werden und das zur Verfügung stehende Personal deutlich effizienter eingesetzt werden.

Laut Wulff bieten Krankenkassen Ärzten teilweise bis zu 200 Euro pro Einsatzstunde in einem Testzentrum. Dadurch hätten Kliniken schon ernsthafte Schwierigkeiten, externes Personal für Nebenzeiten und Notarzteinsätze zu finden. Es sei nicht die Zeit, um sich gegenseitig das Personal abzuwerben, sondern um die Begutachtungen durch den Medizinischen Dienst zeitweilig auszusetzen, mahnte Wulff.