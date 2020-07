Schiffbau : Feierliche Inbetriebnahme der nachgebauten «Pommernkogge»

Mit einer Ausfahrt auf das Stettiner Haff, zu der auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erwartet wird, wird die «Pommernkogge Ucra» an diesem Donnerstag feierlich in Betrieb genommen. Das 26 Meter lange Holzschiff - ein historischer Nachbau - soll künftig von Ueckermünde aus mit Schulklassen, Jugendgruppen sowie Geschichtsinteressierten auf Fahrt gehen, wie ein Sprecher der Stadt Torgelow (Vorpommern-Greifswald) am Dienstag sagte. Die Stadt Torgelow ist Eigentümer der «Pommernkogge». Das Schiff entstand über rund 19 Jahre hinweg, anfangs über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. 2011 übernahm die Stadt Torgelow das halb fertige Projekt, das damals vor dem Aus stand.

Avatar_prignitzer von dpa

28. Juli 2020, 09:00 Uhr