Freizeit : Feiernde verursachen Lärm und Müll am Rostocker Stadthafen

Hunderte Menschen haben am Freitagabend am Stadthafen in Rostock gefeiert - und dabei Lärm und Müll verursacht.

Rostock | „Die feiernden Leute beschäftigen uns seit einigen Wochenenden“, sagte ein Polizeisprecher. Häufig komme es zu Ruhestörungen und viele Anwohner beklagten sich. Die Polizei sei an den Wochenenden vor Ort. „Wir versuchen natürlich, das im Auge zu behalten.“ Auflösen würden die Beamten die Partys jedoch nicht. An den vergangenen Wochenenden seien jewe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.