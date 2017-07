Brände : Fernseher gerät in Brand - Mann lebensgefährlich verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Gnoien (Landkreis Rostock) hat ein 50 Jahre alter Mann am Sonntag eine lebensgefährliche Rauchvergiftung erlitten. Das Feuer brach in der Wohnung des Mannes in der vierten Etage aus, wie die Polizei in Rostock mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war ein Röhren-Fernseher in Brand geraten. Der 50-Jährige hatte noch vergeblich versucht, selbst zu löschen. Zwei Hausaufgänge wurden evakuiert. Ein Feuerwehrmann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, eine Frau einen Kreislaufkollaps. Beide wurden ambulant behandelt. Sechs Wohnungen waren nach dem Feuer zunächst nicht bewohnbar. Der Schaden wurde auf 150 000 bis 200 000 Euro geschätzt.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 02.Jul.2017 | 20:54 Uhr