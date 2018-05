Unternehmen : Fertigungstechnik Gadebusch übernimmt Metall-Flächentarif

von dpa

03. Mai 2018, 15:25 Uhr

Gadebusch/Schwerin (dpa/mv) - Für die rund 200 Beschäftigten der Fertigungstechnik Nord GmbH in Gadebusch (Nordwestmecklenburg) gelten künftig die Tarifverträge der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Das Unternehmen werde zum 1. Juni dem Arbeitgeberverband Nordmetall beitreten und den gültigen Flächentarif stufenweise übernehmen, teilten Geschäftsführung, Betriebsrat, IG Metall und Arbeitgeberverband am Donnerstag in einem gemeinsamen Schreiben mit. Damit würden die Mitarbeiter des einzigen ostdeutschen Tochterunternehmens der Getriebebau Nord GmbH mit Hauptsitz in Bargteheide bei Hamburg ihren Kollegen im Westen in weiten Teilen gleichgestellt, erklärte ein Gewerkschaftssprecher. In Mecklenburg-Vorpommern unterliegen jüngsten Angaben zufolge nur 23 Prozent der Firmen einer Tarifbindung.