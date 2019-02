Festspiele : Festspiele-Intendant Markus Fein präsentiert Gesamtprogramm

Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern starten am 15. Juni in die neue Sommersaison. Gut drei Monate vor Beginn des Klassik-Festivals informiert Intendant Markus Fein am Mittwoch in Schwerin über das Gesamtprogramm des Jahres, zu dem neben dem Festspielsommer auch Advents- und Neujahrskonzerte gehören. Die Konzertreihe im Sommer wird in diesem Jahr maßgeblich von der niederländischen Cellistin Harriet Krijgh geprägt. Als Preisträgerin in Residence wird sie allein bei mehr als 20 Veranstaltungen zu erleben sein.

von dpa

27. Februar 2019, 05:50 Uhr

Bis Mitte September soll es 142 Konzerte geben, unter anderem in Schlössern, Herrenhäusern, Kirchen und Werkhallen. Dabei zählen die Veranstaltungen in der Reithalle von Redefin sowie in Ulrichshusen alljährlich zu den besonderen Höhepunkten. In dem 70-Einwohner-Ort Ulrichshusen in der Mecklenburgischen Seenplatte waren die Festspiele MV 1994 aus der Taufe gehoben worden. Sie werden mittlerweile zu den größten Klassik-Festivals in Deutschland gerechnet. Mit mehr als 94 000 Besuchern bei den rund 180 Konzerten und Veranstaltungen war 2018 ein Rekord verzeichnet worden.