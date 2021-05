Festspiele : Festspiele MV: Doppelkonzerte sollen Beschränkungen lindern

Mit 80.000 Besuchern zählen die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern zu den größten Klassikfestivals in Deutschland. Doch wurde die Konzertreihe im Vorjahr durch die Corona-Pandemie fast vollständig ausgebremst. Das soll 2021 anders werden.

Schwerin | Die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern eröffnen am 12. Juni in der Neubrandenburger Konzertkirche den Klassiksommer, müssen ihr Programm aber an die Corona-Bedingungen anpassen. Der Kulturgipfel nach Pfingsten habe die langersehnte Planungssicherheit gebracht. „Die Festlegung von Besucherobergrenzen ermöglicht uns, die pandemiegerechten Planungen für d...

