Brände : Feuer auf Stoppelfeld zerstört Traktor

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Beim Brand eines Stoppelackers in Satow (Landkreis Rostock) ist am Montag ein Schaden in Höhe von 300 000 Euro entstanden. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von etwa zehn Hektar aus. Es sei bei Mäharbeiten durch Funkenflug entfacht worden, teilte die Polizei mit. Beim Versuch, die Flammen einzudämmen, sei der Traktor wegen eines technischen Defekt liegen geblieben. Weil der Wind das Feuer auf den Traktor zugetrieben habe, habe der 30 Jahre alte Fahrer das Fahrzeug verlassen. Der Traktor und eine Schaufelegge wurden zerstört. Der Feuerwehr gelang es schließlich, den Brand zu löschen.

von dpa

erstellt am 08.Aug.2017 | 06:17 Uhr