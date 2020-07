Brände : Feuer bei ehemaligem Möbelhersteller in Ribnitz-Damgarten

Ein Feuer in einer größeren Lagerhalle eines ehemaligen Möbelproduzenten hat einen Großeinsatz von Feuerwehren in Ribnitz-Damgarten (Vorpommern-Rügen) ausgelöst. Wie ein Polizeisprecher erklärte, wurde der Brand am Donnerstagmorgen gemeldet. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten mehrere Häuser im Umfeld des Brandherdes im Süden des Stadtteiles Ribnitz geräumt werden.

Avatar_prignitzer von dpa

30. Juli 2020, 08:14 Uhr