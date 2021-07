Brände : Feuer bei Ernte: 40.000 Euro Schaden, Waldbrand verhindert

Ein Feuer hat bei Wittenförden (Ludwigslust-Parchim) ein 40 Hektar großes Gerstenfeld vernichtet.

Wittenförden | Wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Ludwigslust sagte, war der Brand am Montagnachmittag bei großer Hitze beim Dreschen ausgebrochen. Sieben Feuerwehren mussten anrücken, um zu verhindern, dass die etwa 800 Meter breite Feuerfront auf ein benachbartes Waldstück übergreift. Das sei knapp gelungen. Als Brandursache wird Funkenflug durch Steine am Mäh...

