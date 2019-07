Brände : Feuer in Anklamer Ölmühle

von dpa

12. Juli 2019, 15:14 Uhr

In Anklam ist am Freitag ein Brand in der Ölmühle am Hafen ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei hat sich ein Ölfilter entzündet. Das offene Feuer sei am Nachmittag gelöscht gewesen, es mussten aber noch offene Glutnester bekämpft werden. Im Umkreis von 600 Metern sei die Stadt abgesperrt worden. Unter anderem wurden zwei Einkaufsmärkte vorsorglich evakuiert. Nähere Angaben wurden noch nicht gemacht. Zuvor hatte der «Nordkurier» darüber berichtet.