Brände : Feuer in Haus: Bewohner bringen sich in Sicherheit

Avatar_prignitzer von dpa

23. September 2019, 07:37 Uhr

Unbekannte haben im Flur eines Mehrfamilienhauses in Waren an der Müritz Feuer gelegt und damit 25 Bewohner zur Flucht gezwungen. Wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg sagte, wurden in der Nacht zu Montag ein Kinderwagen und Briefkästen in Brand gesteckt. Wegen des Rauchs mussten alle Mieter des fünfgeschossigen Hauses, darunter auch Kleinkinder, für knapp zwei Stunden in eine Notunterkunft gehen. Die Feuerwehr löschte den Brand und lüftete das Treppenhaus. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Der Schaden in dem Plattenbau im Westen der Stadt wird auf rund 30 000 Euro geschätzt.