Brände : Feuer in Katholischer Kirchgemeinde: 60-Jährige verletzt

Bei einem Brand im Nebengebäude einer Katholischen Kirchgemeinde in Bergen auf Rügen ist eine 60 Jahre alte Frau verletzt worden.

Bergen auf Rügen | Aus zunächst ungeklärten Gründen brach das Feuer am Montagabend in einer Mietwohnung in dem an die Kirchgemeinde angrenzenden Gebäude aus, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen mitteilte. Demnach handelt es sich bei der verletzten 60-Jährigen um die Bewohnerin. Sie kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. ...

