Brände : Feuer in Keller eines Mehrfamilienhauses absichtlich gelegt

von dpa

16. März 2018, 18:36 Uhr

Das Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist vorsätzlich gelegt worden. Brandursachenermittler hätten am Freitag festgestellt, dass «eindeutig von vorsätzlicher Brandstiftung auszugehen» sei, teilte die Polizei mit. Bei dem Kellerbrand am späten Donnerstagabend war niemand verletzt worden. Allerdings musste eine 47 Jahre alte Bewohnerin mit Verdacht eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer sei rasch unter Kontrolle gewesen, so dass die übrigen Bewohner gegen 1.00 Uhr morgens wieder in ihre Wohnungen durften.