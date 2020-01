Brände : Feuer in Pasewalk: Verdacht der schweren Brandstiftung

Erst hörten Bewohner einen lauten Knall, dann brannte es in einem Wohn- und Geschäftshaus in Pasewalk. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache.

24. Januar 2020, 09:08 Uhr

Nach einem Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, soll ein Sachverständiger den Brandort genauer untersuchen. Wann mit ersten Ergebnissen zu rechnen ist, sei noch nicht klar.

Nach ersten Ermittlungen hörten Bewohner des Gebäudes am Stadtrand von Pasewalk am Donnerstagabend erst einen lauten Knall und dann brach der Brand aus. Sie verließen das Haus schnell und brachten sich so in Sicherheit. Feuerwehrleute löschten die Flammen zügig, allerdings ist dieser Wohnbereich wegen der Schäden derzeit nicht bewohnbar.

Der Sachschaden wurde zunächst auf rund 8000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hofft auf mögliche Zeugenhinweise.