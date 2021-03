Brände : Feuer in Schweinezuchtanlage: Kritik an Behörden

Im Zusammenhang mit dem Brand in einem großen Schweinezuchtbetrieb in Alt Tellin (Vorpommern-Greifswald) hat die Nachbargemeinde Daberkow die Genehmigungsbehörden kritisiert.

Alt Tellin | „Diese Anlage mit 10 000 Muttersauen und etwa 25 000 Ferkeln hätte wegen des Brandschutzes in der Größe gar nicht genehmigt werden dürfen“, sagte der stellvertretende Bürgermeister des Nachbardorfes Daberkow, Thomas Kröchert, am Dienstag. Es sei eine Schande, dass nun Tiere deshalb verenden müssten. Kröchert ist Landwirt und bewirtschaftet Flächen in ...

