Brände : Feuer zerstört 100-Meter-Halle mit Hunderten Heuballen

Nach einem Brand in einer riesigen Lagerhalle in Menzlin (Vorpommern-Greifswald) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Ziethen | Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, war das Feuer am Morgen in der etwa 100 Meter langen Halle ausgebrochen. Die Flammen vernichteten rund 350 Heuballen, Teile der Halle sowie einer Solaranlage, die auf dem Dach montiert war. Der Sachschaden wurde auf etwa 50 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.