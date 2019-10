Katastrophenschutz : Feuerwehren schließen Jubiläumsjahr ab

Mit einem Zeremoniell schließen die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern an diesem Freitag in Neubrandenburg ihr Jubiläumsjahr ab. Zum erstmals abgehaltenen «Zapfenstreich» werden ein mit eigenen Musikern verstärktes Feuerwehrorchester aus Niedersachsen, Fackel- und Fahnenträger sowie zahlreiche Gäste bei Dunkelheit auf dem Marktplatz erwartet, wie am Mittwoch eine Sprecherin des Landesfeuerwehrverbandes sagte. Die Formation sollen der Präsident des Verbandes und Landesbrandmeister Hannes Möller und der Staatssekretär im Schweriner Innenministerium Thomas Lenz abschreiten.

30. Oktober 2019, 08:39 Uhr

Der Landesfeuerwehrverband begeht 2019 sein 140-jähriges Bestehen. Er wurde 1990 neu gegründet und sieht sich als Nachfolger der Feuerwehrverbände von Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz, die 1879 gegründet worden waren, sowie des Pommerschen Feuerwehrverbandes, der 1878 gegründet worden war. Laut Verband zählen die 939 Wehren im Land 25 450 Mitglieder, deren Arbeit 2019 unter anderem durch zahlreiche Waldbrände in munitionsbelasteten Gebieten wie bei Lübtheen in Westmecklenburg besonders im Fokus stand.