Brände : Feuerwehrleute bei Kellerbrand verletzt

Zwei Feuerwehrleute haben sich bei einem Kellerbrand in Parchim leicht verletzt. In einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus war am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Starker Rauch drang aus den Kellerfenstern, als die Einsatzkräfte anrückten. Einer der Feuerwehrleute brach in einen Lichtschacht ein, ein anderer verletzte sich beim Löschen an den Augen. Es sei ein Lichtbogen entstanden, teilte die Feuerwehr mit. Beide Männer seien mittlerweile wieder zuhause.

von dpa

10. Mai 2018, 14:59 Uhr

Eine der drei Wohnungen in dem Haus sei nicht mehr bewohnbar. Am Gebäude entstand ein Schaden von 50 000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand im Keller durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde.