Kriminalität : Feuerwehrmann fährt privat mit Blaulicht und wird ertappt

Mit eingeschaltetem Blaulicht-Signal ist ein Autofahrer in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) zur Arbeit gefahren und dabei von der Polizei ertappt worden. Wie die Pressestelle der Polizei am Dienstag mitteilte, muss sich der 23-Jährige nun wegen Verdachts der Amtsanmaßung verantworten. Der Mann war den Beamten am Dienstagmorgen aufgefallen, als er auf der Landesstraße 25 fuhr.

Avatar_prignitzer von dpa

07. Juli 2020, 16:06 Uhr