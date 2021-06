Fußball : Fiete Arp wechselt von Bayern II zu Holstein Kiel

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat Stürmer Jann-Fiete Arp verpflichtet.

Kiel | Der 21-Jährige wechselt auf Leihbasis vom Drittliga-Absteiger Bayern München II an die Kieler Förde und unterschreibt einen Vertrag für eine Saison bis zum nächsten Sommer. Das teilten die Kieler am Freitag mit. „Fiete hat beim FC Bayern bisher leider nicht zeigen können, was in ihm steckt, bedingt auch durch zwei langwierige Verletzungen, die ihn ...

