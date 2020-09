Medien : Film ab beim «Goldenen Spatz»: Beiträge auch online zu sehen

Mit dem Film «Madison» über eine junge Radrennfahrerin wird am Sonntag (16.30 Uhr) das Kindermedienfestival «Goldener Spatz» in Gera feierlich eröffnet. In den kommenden Tagen dreht sich in der Ostthüringer Stadt dann alles rund um Film- und Medienangebote für Kinder. Rund 50 Film- und Fernsehproduktionen stehen auf dem Programm. Die Filmfans müssen dabei coronabedingt gar nicht extra nach Gera kommen: Die Beiträge samt Moderationen und Interviews können mit dem Kauf eines Tickets auch via Internet geschaut werden.

20. September 2020, 01:17 Uhr