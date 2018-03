Film : Film über Massensuizid stößt auf Interesse

Eine neue Dokumentation über den Massenselbstmord 1945 im vorpommerschen Demmin und die Folgen - «Über Leben in Demmin» - hat in Mecklenburg-Vorpommern großes Interesse ausgelöst. Die Premiere mit dem Filmteam um Regisseur Martin Farkas und eine Zusatzveranstaltung am 22. März in Demmin sind ausverkauft, wie die Veranstalter am Mittwoch in Berlin erklärten. Große Nachfrage gebe es auch für die folgenden Aufführungen in anderen Orten im Nordosten.

von dpa

14. März 2018, 08:51 Uhr

Im April 1945 nahmen sich Hunderte Demminer und Flüchtlinge das Leben, als Truppen der roten Armee den Ort einnahmen. Historiker sprechen inzwischen von einem «beispiellosen Massensuizid». Überlebende mussten in der DDR darüber schweigen.

Farkas hat mit Zeitzeugen gesprochen und geht auch der Frage nach, wie sich die «Trauermärsche» der rechtsextremen NPD am 8. Mai auf die Bewältigung des Traumas auswirken.