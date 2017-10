Film : Filmfestival dokumentART startet in Neubrandenburg

Neubrandenburg (dpa/mv) - Dokumentarfilme aus aller Welt sind in den nächsten fünf Tagen in Neubrandenburg zu sehen. In der Stadt beginnt heute (19.00) das 26. Europäische Filmfestival dokumentART. Das neue Motto «films & future» (Film und Zukunft) hat dem Festival einen Bewerberrekord beschert: 1800 Filme waren eingereicht worden. Daraus wählte eine Programmkommission unter Leitung der neuen, aus Taiwan stammenden Filmfestleiterin Yun-hua Chen die 44 Wettbewerbsfilme aus. Die bis zu 60 Minuten langen Streifen kommen aus 18 Ländern. Nach Angaben des Vereins «Latücht - Film & Medien» als Veranstalter widmen sich die Wettbewerbsbeiträge gesellschaftlichen Herausforderungen wie Landflucht und Klimawandel, Kriegen, Wirtschaftskrisen und Krankheiten.