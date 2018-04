Film : Filmfestival FiSH: «Junger Film»-Preisträger wird gekürt

Zum Ende des viertägigen Filmfestival im Stadthafen (FiSH) wird am Sonntag der Preisträger in der wichtigsten Kategorie, dem deutschlandweiten Kurzfilmwettbewerb «Junger Film», gekürt. Dabei musste die Jury in diesem Jahr insgesamt 537 Beiträge sichten, was einen Bewerbungsrekord darstellte. Für die Sichtung und Auswahl der Filme zog sich das Gremium Anfang Februar für eine Woche in das Filmbüro Wismar zurück. Aus diesen Beiträgen wurden 33 Kurzfilme ausgewählt, unter denen der Sieger ermittelt wird. Teilnehmen konnten Filmschaffende bis 27 Jahre, das Preisgeld beträgt den Angaben zufolge 9000 Euro.

von dpa

29. April 2018, 02:33 Uhr

Thematisch stand bei einem Großteil das Aufwachsen und Erwachsenwerden im Fokus. «Die "Coming of Age"-Geschichten nehmen nach wie vor einen großen Platz im Gesamtbild des Jungen Films ein», wie Festivalleiter Arne Papenhagen sagte. Stark vertreten waren auch Themen wie Cybermobbing oder der Umgang mit gesellschaftlichen Zwängen. Es seien auffallend viele Schwarz-Weiß-Filme dabeigewesen.