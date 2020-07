Finanzen : Finanzausschuss des Landtags stimmt Bürgschaft für Nordex zu

Nach der Schweriner Landesregierung entscheidet am heutigen Freitag der Finanzausschuss des Landtags über den Bürgschaftsantrag des Windkraftanlagen-Herstellers Nordex. Das Kabinett hat am Donnerstag beschlossen, eine 90-prozentige Bürgschaft für 116 Millionen Euro Kredit zu übernehmen. Nordex mit mehr als 1600 Beschäftigten in der Fertigung in Rostock und etwa 900 in der Verwaltung in Hamburg ist aufgrund der Corona-Pandemie unter Druck geraten.

31. Juli 2020, 14:11 Uhr