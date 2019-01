Soziales : Finanzhilfe bei Kinderwunschbehandlung für immer mehr Paare

von dpa

Immer mehr kinderlose Paare erhalten in Mecklenburg-Vorpommern staatliche Finanzhilfe für sogenannte Kinderwunschbehandlungen. Wie das Sozialministerium in Schwerin am Freitag mitteilte, nahmen im Vorjahr 323 Paare die Unterstützung in Anspruch. Das waren 82 mehr als 2017 und gut doppelt so viele wie 2016. Der Zuwachs im Vorjahr geht vor allem auf Anträge nichtehelicher Lebensgemeinschaften zurück. Nach Angaben des Bundesfamilienministeriums versucht in Deutschland inzwischen fast jedes sechste Paar erfolglos, auf natürlichem Weg ein Kind zu bekommen und ist somit auf medizinische Hilfe angewiesen. Als ein Hauptgrund für ungewollte Kinderlosigkeit gilt die immer spätere Entscheidung für Kinder.