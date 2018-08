Regierung : Finanzieller Willkommensgruß vom Land für Drillige

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) startet am Mittwoch ihre Sommertour durch Mecklenburg-Vorpommern. Zum Auftakt wird sie in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) drei Lebensmittelproduzenten besuchen. Bis zum 17. August sind Betriebsbesuche und Gesprächsrunden an landesweit 22 Station geplant. «Ich freue mich auf die Termine vor Ort», sagte Schwesig am Montag in Schwerin. Der Sommer ohne Parlamentssitzungen und mit weniger Schreibtischarbeit lasse dafür Raum.

von dpa

06. August 2018, 14:35 Uhr

Eltern von Drilligen sollen in Mecklenburg-Vorpommern künftig einen finanziellen Willkommensgruß vom Land erhalten. Für jedes Kind werde es nach der Geburt 1000 Euro geben, kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Montag in Schwerin an. Die Sonderleistung gehe auf die Anregung eines Paares zurück, das sich im Sommer vorigen Jahres mit der Bitte an sie gewandt habe, die Patenschaft für seine Drillige zu übernehmen. «Diese überaus sympathische Idee haben wir nun mit dem Willkommensgruß aufgegriffen», sagte die Regierungschefin, selbst Mutter eines Sohnes und einer kleinen Tochter. Im Rahmen ihrer Sommertour wolle sie am Mittwoch das erste Geld an die Ideengeber in Ludwigslust übergeben. Denkbar sei, dass die betroffenen Familien künftig auch jeweils zum Kindertag zu einem Treffen nach Schwerin eingeladen werden. Nach Angaben Schwesigs gibt es in Mecklenburg-Vorpommern jährlich etwa drei Drillingsgeburten. Diese Zahl sei für 2018 aber schon überschritten.