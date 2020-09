Unternehmen : Firmennachfolge eines der drängendsten Wirtschaftsprobleme

Für tausende Unternehmen wird in den kommenden Jahren eine neue Führung gesucht. Familienunternehmen, in denen die nächste Generation in den Startlöchern sitzt oder Betriebe, in denen ein Nachfolger aufgebaut wurde, sind eher die Ausnahme.

Avatar_prignitzer von dpa

01. September 2020, 08:29 Uhr