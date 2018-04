Fischerei : Fischer beenden Heringssaison in der Ostsee

von dpa

30. April 2018, 09:56 Uhr

Die Stellnetzfischer in Mecklenburg-Vorpommern stehen vor dem Abschluss der Heringssaison. In der Freester Fischereigenossenschaft, der größten des Landes, ist die Quote zu 95 Prozent abgefischt, wie der Vorsitzende Michael Schütt am Montag sagte. Am Sonntag sei der letzte Versand zur Weiterverarbeitung nach Dänemark gegangen. «Wir sind mit den Fängen ganz zufrieden», sagte Schütt. Nach einem witterungsbedingt späten Start sei die Fischerei im April richtig in die Gänge gekommen. Allerdings rechnen die Fischer mit geringeren Erlösen als im Vorjahr. Die Preise seien leicht gesunken. Grund sei die noch immer ausstehende MSC-Zertifizierung der Stellnetzfischerei. Zudem war 2018 die Quote laut Schütt um 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr abgesenkt worden. Im Sassnitzer Fischwerk sollte am Montag der letzte Hering angenommen werden.