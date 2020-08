Ernährung : Fischverarbeiter bündelt Produktion in Polen

Der Fischverarbeiter Gottfried Friedrichs KG (Hamburg) will seine Produktion in einem Werk in Polen bündeln und dafür den Standort Waren mit rund 120 Beschäftigten aufgeben. «Wir haben im Vorhinein beide Standorte geprüft und die Vorteile bei den Personal- und Energiekosten überwiegen in Doble in Polen», sagte Geschäftsführer Alexander von Reißwitz am Montag in Hamburg. Die Verarbeitung der Lachs-, Forellen- und anderer Fischprodukte müsse konstant bei fünf Grad erfolgen, was hohe Energiekosten für Kühlung bedeute - die derzeit an beiden Standorten anfielen. Im polnischen Werk soll dann zweischichtig gearbeitet werden. Die Energiekosten lägen in Polen derzeit bei etwa 55 bis 60 Prozent des deutschen Niveaus, die Lohnkosten bei 35 bis 40 Prozent.

17. August 2020, 09:44 Uhr