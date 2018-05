Migration : Flüchtlinge ohne Chance auf Asyl in MV bereits in Zentren

von dpa

19. Mai 2018, 09:46 Uhr

Die Pläne von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für Asyl- und Abschiebezentren sind in Mecklenburg-Vorpommern teilweise schon Realität. So werden dort etwa Asylbewerber aus sicheren Herkunftsländern in zentralen Einrichtungen untergebracht und von dort nach Abschluss ihres Verfahrens abgeschoben, wie ein Sprecher des Innenministeriums der Deutschen Presse-Agentur sagte. Eine ähnliche Praxis gebe es auch in anderen Bundesländern. «Mecklenburg-Vorpommern hat da kein Alleinstellungsmerkmal.» Die Erfahrungen seien im Nordosten positiv. Die Kommunen würden entlastet, weil sie nur Asylbewerber mit guter Aussicht auf Erfolg ihres Antrages zugewiesen bekämen. Zudem sei die Rückführung abgelehnter Asylbewerber aus der zentralen Unterbringung einfacher.