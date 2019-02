Landtag : Flughafen Rostock-Laage Thema im Landtag in Schwerin

Die massiven Flugausfälle am Flughafen Rostock-Laage nach den Insolvenzen der beiden Fluggesellschaften Germania und Flybmi beschäftigen auch die Abgeordneten im Landtag in Schwerin. Der Energieausschuss hat für seine Sitzung am Mittwoch kurzfristig einen Bericht des Infrastrukturministeriums zur Situation des Flughafens angefordert. Ob Ressortchef Christian Pegel (SPD) die Abgeordneten persönlich unterrichten wird, war zunächst ungewiss.

von dpa

27. Februar 2019, 05:52 Uhr

Gesellschafter des Flughafens sind die Rostocker Versorgungs- und Verkehrsholding RVV (54,1 Prozent), der Landkreis Rostock (35,5) und die Gemeinde Laage (10,4). Deren Vertreter hatten nach den Airline-Pleiten eine stärkere Beteiligung des Landes ins Spiel gebracht. Das wird von der Landesregierung bislang aber abgelehnt. Von den Gesellschaftern und dem Land wird der Flughafen mit insgesamt 2,8 Millionen Euro pro Jahr unterstützt. Das Land trägt davon eine Million Euro.