Fischerei : Folgen der Grundschleppnetz-Fischerei werden untersucht

Mit Grundschleppnetzen werden bodennah lebende Fische wie Scholle oder Seezunge gefangen. Welche Schäden diese schweren Netze an den Böden verursachen, ist weitgehend unbekannt.

Rostock | Mit den Folgen der Grundschleppnetz-Fischerei in Ostsee-Meeresschutzgebieten befasst sich eine zweiwöchige Schiffsexpedition, die am Mittwoch beginnt. Dann wird das Forschungsschiff des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW), „Elisabeth Mann Borgese“, von Rostock aus in Richtung der Schutzgebiete im Fehmarnbelt und der Oderbank aufbrec...

