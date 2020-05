Prozesse : Foltertod: Gericht will Urteil im Juni sprechen

Der Revisionsprozess um den Foltertod einer 32 Jahre alten Frau aus Alt Rehse bei Neubrandenburg steuert nach 15 Monaten langsam auf ein Ende zu. Wie ein Sprecher des Landgerichts Neubrandenburg am Dienstag sagte, sollen in den nächsten Verhandlungstagen die Schlussvorträge der beteiligten Seiten gehört werden, falls nicht noch weitere Beweisanträge kommen. Nach jetziger Planung sind Verhandlungen bis 19. Juni avisiert. Der Prozess gegen den 54-jährigen Lebensgefährten des Opfers läuft weiter nicht öffentlich, erst zur Urteilsverkündung sollen Zuschauer zugelassen werden.

Avatar_prignitzer von dpa

12. Mai 2020, 11:25 Uhr

Dem Mann wird Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Er soll seine 32-jährige Lebensgefährtin aus Rheinland-Pfalz im Frühjahr 2016 im Streit in seinem Haus in Alt Rehse nackt ans Bett gefesselt und gepeitscht haben. Dann bekam die Frau nichts zu Essen und zu Trinken, woran sie vermutlich starb, wie Rechtsmediziner erklärten. Die Leiche war von Polizisten Wochen später im Haus gefunden worden. Das Paar hatte sich im Internet kennengelernt.

Im ersten Prozess 2017 war der Mann als «vermindert schuldfähig» eingeschätzt und zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Sein Anwalt legte Revision ein. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil auf. Nun sollte mit einer Gutachterin geklärt werden, ob der 54-Jährige «ganz schuldunfähig» war. Er war von der Festnahme 2016 bis Februar 2019, als der Revisionsprozess begann, in Untersuchungshaft. Ein erster Revisionsprozess war in der Zwischenzeit an Terminproblemen geplatzt.