Justiz : Forderung nach Studiengang Jura an der Universität Rostock

Mecklenburg-Vorpommern wird nach Ansicht des Rostocker Anwaltvereins in den kommenden Jahren unter einem eklatanten Mangel an Juristen leiden. Dieses Defizit kann nach Meinung des Vereinsvorsitzenden Christian Doose-Bruns mit der Ausbildung von mehr Juristen und der Neueinführung der juristischen Examensausbildung in Rostock bekämpft werden. Das Jura-Studium ist derzeit nur in Greifswald möglich, nachdem der Studiengang 2008 in Rostock gestrichen wurde.

23. Januar 2020, 12:04 Uhr

Knapp 70 Prozent der landesweit gut 600 Richter und Staatsanwälte seien bereits älter als 50 Jahre, sagte Doose-Bruns vor einer Podiumsdiskussion am Donnerstagabend in der Universität Rostock. Bis 2031 werde mehr als die Hälfte dieser Juristen in Pension gehen. Ähnlich dramatisch sei die Situation in der Anwaltschaft, ein Viertel der zugelassenen Anwälte seien 60 Jahre oder älter.