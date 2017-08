Extremismus : Forstrock-Festival in Jamel gestartet

Ohne dass eine Band vorher offiziell bekannt war, ist das Rockfestival gegen Rechts in Jamel am Freitag komplett ausverkauft gestartet. Die Veranstalter von «Jamel rockt den Förster» erwarten jeweils 1200 Besucher zu den Konzerten am Freitag- und Samstagabend.