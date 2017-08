Extremismus : Forstrock-Festival in Jamel startet: Bands bleiben geheim

Die Veranstalter des Forstrock-Festivals in Jamel bei Wismar machen es spannend: Sie halten in diesem Jahr geheim, welche Bands bei «Jamel rockt den Förster» spielen - und das bis zu deren Auftritten. Damit wollen Birgit und Horst Lohmeyer den politischen Charakter des zweitägigen Rock-Festivals wieder mehr hervorheben, sagten sie im Vorfeld. Am heutigen Freitagabend um 18 Uhr sollte das Geheimnis um die erste Band dann gelüftet sein. In den sozialen Medien wird heftig spekuliert: Die Beatsteaks aus Berlin, die Broilers aus Düsseldorf oder die Donots aus Ibbenbüren aus der alternativen Rock- und Punkszene werden gehandelt.