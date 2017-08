Extremismus : «Forstrock» gegen Nazis in Jamel fortgesetzt

Das Festival «Jamel rockt den Förster» bei Wismar ist am Samstag mit dem zweiten und letzten Tag fortgesetzt worden. Am Nachmittag besuchte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) das Festival gegen Rechts. «Hier in Jamel ist kein Platz für Nazis, in unserer Gesellschaft insgesamt nicht. Das unterstützen alle, die heute zum Festival gekommen sind», sagte Schwesig laut vorab verbreiteter Mitteilung. Sie war in den Vorjahren schon mehrfach auf dem Forsthof Jamel zu Gast und ist Schirmherrin der Veranstaltung.