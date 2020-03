Krankheiten : Fragezeichen hinter Kreuzfahrtsaison

Nach der Absage des für kommenden Dienstag geplanten Saisonauftakts der Kreuzfahrtbranche in Warnemünde steht hinter dem weiteren Verlauf der Saison ein Fragezeichen. «Aufgrund der aktuellen Situation durch die Infektionskrankheit Covid-19 ist derzeit nicht klar, wann, ob und welche Kreuzfahrtanläufe im zweiten Quartal dieses Jahres stattfinden können», teilte der Rostocker Hafen am Freitag auf Anfrage mit. Ursprünglich sollte das für 850 Passagiere ausgelegte Schiff «Boudicca» als erstes Schiff der Saison am Dienstagfrüh in Warnemünde anlegen. Wie der Hafen weiter berichtete, laufen die Bauarbeiten für das zweite Terminalgebäude am Liegeplatz P8 wie geplant weiter.

Avatar_prignitzer von dpa

20. März 2020, 14:40 Uhr

Nach bisherigem Stand sollten bis Dezember 206 weitere Schiffe in Warnemünde beziehungsweise im Seehafen folgen. Nach einer Übersicht von Cruise Baltic, dem Zusammenschluss von 30 Ostseehäfen, haben mehrere Reedereien ihre Fahrten bis Anfang beziehungsweise Mitte April abgesagt. So fallen in Rostock unter anderem die Anläufe der Schiffe «Viking Star» am 4. April und «Magellan» 14. April aus. Auch die Rostocker Reederei hat laut Homepage ihre Reisesaison bis voraussichtlich Anfang April unterbrochen.