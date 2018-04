Landtag : Fraktionen gegen Bildung eines Verfassungsschutzamtes in MV

von dpa

23. April 2018, 18:24 Uhr

Mit ihrer Forderung nach einem eigenständigen Landesamt für Verfassungsschutz stößt die BMV-Landtagsfraktion ins Leere. Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU machten am Montag in Schwerin bereits deutlich, dass sie keinen Grund für eine Strukturreform sehen und an der Verfassungsschutzabteilung im Innenministerium festhalten wollen. Mit der bisherigen Regelung seien gute Erfahrungen gemacht worden, sagte CDU-Fraktionschef Vincent Kokert. Ähnlich äußerte sich dessen SPD-Amtskollege Thomas Krüger. Der Fraktionsvorsitzende der Bürger für Mecklenburg-Vorpommern (BMV), Bernhard Wildt, zeigte sich hingegen sicher, dass ein Landessamt eigenständiger agiere als die in Innenministerien integrierte Verfassungsschutzabteilung. Laut Wild gibt es in 7 der 16 Bundesländer Verfassungsschutzämter.