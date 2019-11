Kriminalität : Frau auf Usedom beraubt: Tätersuche noch ohne Erfolg

Deutsche und polnische Beamte fahnden nach Räubern, die eine Frau im Ostseebad Ahlbeck (Vorpommern-Greifswald) mit Reizgas besprüht und beraubt haben. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag erklärte, wurde die 59-jährige Radfahrerin am Samstagabend überfallen. Einer der Männer habe ihr Reizgas ins Gesicht gesprüht. Als sich die Einheimische die Hände schützend vor das Gesicht hielt, wurde vom Fahrrad ihre Handtasche samt Handy, Papieren und Bargeld entwendet. Eine Zeugin beobachtet das Ganze. Der Täter sei in ein bereitstehendes Auto gesprungen, das wegfuhr.

24. November 2019, 18:49 Uhr

Wegen der Nähe zum Nachbarort Swinemünde (Świnoujście) wurde auch die polnische Polizei eingeschaltet. Bis Sonntagabend verlief die Suche erfolglos. Handtaschenraub ist auf der Urlaubsinsel Usedom bisher selten.