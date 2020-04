Kriminalität : Frau bei Überfall in Neubrandenburger Park leicht verletzt

In einem Park in Neubrandenburg ist am Sonntagmittag eine 32-jährige Frau überfallen worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau mit ihrem einjährigen Sohn unterwegs, als sie von einem Mann auf eine nahe stehende Bank gezogen wurde. Dort forderte er Bargeld und drohte, das Kleinkind in den nahen See zu werfen. Als die Frau sagte, dass sie kein Geld hätte, sei ihr mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen worden. Zudem wollte der Mann eine Zigarette in ihrem Gesicht auszudrücken. Die Frau erhielt dabei eine oberflächliche Verletzung an der Wange.

05. April 2020, 19:18 Uhr

Ein bislang unbekannter Zeuge habe den Angaben zufolge die gefährliche Situation beobachtet und dem Täter zugerufen, dass er aufhören solle. Daraufhin sei dieser geflohen. Die 32-Jährige wurde leichtverletzt in eine Klinik zur ambulanten Behandlung gebracht.